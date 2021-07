Hans Erik holder liv i 150 år gammel jernbane: - Jeg oplever en masse socialt samvær

Pensionisten fra Haderslev blev derfor en del af de aktive medlemmer, som sørgede for at gøre det muligt at få veterantog på skinnerne.

- I starten brugte vi en masse krudt på at få ryddet banen for buske og træer. Der havde ikke kørt tog på strækningen i ti år, så der var meget buskads. Nu er vi fire mænd, der mødes hver mandag og bruger dagen sammen på at vedligeholde skinnerne, siger Hans Erik Mørch og fortæller, at det sidste godstog rullede ud på skinnerne i 1999, mens passagertrafikken allerede i 1978 blev indstillet.

For to år siden satte pensionisten sig så for bordenden i foreningen.

- Det er jo alletiders at være med, og så får jeg tiden til at gå med noget spændende, hvor jeg også oplever det sociale samvær med de andre medlemmer. Og så må vi ikke glemme, at veterantog jo er interessante, siger han.