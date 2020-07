Overblik: Så mange paraidrætsklubber er der i din kommune

77. Så mange tilbud er der på Parasport Danmarks liste over idrætsmuligheder i TV SYDs sendeområde til personer med et handicap – også kaldet for paraidræt.

Og de muligheder kan være med til at gøre en stor forskel, fortæller projektleder fra Parasport Danmark. For det er med til at give en normaliseret hverdag:

- Vi hører fra forældre, at der er en anden glæde, fordi det ikke er et pædagogisk tilbud, men at man kommer ud af de pædagogiske rammer, hvor man er handicappet og er med i en forening. Man kommer ud og er idrætsudøver, siger Sarah Pedersen, der er projektleder i Team Syd fra specialforbundet Parasport Danmark.

Oftest starter en paraidrætsforening, fordi forældre til et barn med et handicap henvender sig, uddyber Sarah Pedersen. Og den historie kender familien Ebsen fra Skærbæk i Tønder Kommune. Mandag besøgte TV SYD familien, hvor de fortalte om deres opstart af en paraidrætsklub, fordi familien savnede flere muligheder til deres hjerneskadede søn.

- Det er så vigtigt med sådan et tilbud. Ikke fordi det skal handle om, hvor meget sved på panden man kan få, men her kan man hygge sig og få et fællesskab. Og det giver så meget glæde, fortæller Anja Ebsen, der er mor og initiativtager til klubben Parasport for Alle.

Nedenfor kan du blive klogere på, hvad der er af muligheder i din kommune.

Tilbud i TV SYDs sendeområde

Kortet er lavet ud fra parasport.dks hjemmeside, men projektleder Sarah Pedersen fra Team Syd hos Parasport Danmark fortæller, at der stadigvæk kan være tilbud nær dig, selvom det ikke fremgår af dette overblik:

- Der vil være foreninger, der ikke er medlem hos os. F.eks en skytteklub, der har to skytter med et handicap, og dem opdager vi ikke. Og så er der nogle tilbud, som er lige i krydsfeltet mellem at være en frivillig forening og at være et kommunalt tilbud, og så er det ikke altid, at de er registreret hos os. Så der er med garanti flere end på vores liste, siger Sarah Pedersen.

Har man brug for hjælp til at finde en paraidrætsklub, der ikke kan findes på parasport.dk, kan man altid kontakte forbundet, som både har kontaktpersoner i kommunerne og kender til flere tilbud.