Padel er voldsomt populært: Bliv dus med sporten

Sporten, hvor man er garanteret sved på panden, mens man med en blanding af en ketcher og et bat forsøger at gøre det svært for modstanderen på den anden side af nettet ved at bruge vægge som bander, stormer frem.



Der er tale om padeltennis, som er en af de hurtigst voksende sportsgrene på verdensplan. Og det er der en helt særlig grund til, hvis man spørger Bjørn Hugger, der er daglig leder af Padel Club i Kolding.

- Det, der er med padel, er, at det er en sport, hvor alle kan med, siger han.

Sporten for alle

Padel er en sport, der på mange måder kombinerer elementer fra andre sportsgrene. Mens bolden og måden, man tæller point på, er det samme som i tennis, minder banen om en squashbane.

Men padel adskiller sig dog alligevel en del fra andre sportsgrene, mener Bjørn Hugger.

- Det er ikke så fysisk hårdt som eksempelvis tennis, og så får man også lidt flere chancer for at få bolden i spil, fordi banen er lukket af med vægge, som bolden gerne må bounce op på, siger han.

