Sådan laver du ægte italiensk pæresorbet

En uddannelse på et is-universitet? Det er faktisk en ting. I Bologna ligger Gelato University - der har Pia Bertelsen fra Fanø lært at lave is. Her viser hun dig sin opskrift på pæresorbet til sommervarmen, der forhåbentlig snart kommer igen.