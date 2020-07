Samlede 12 millioner ind til lokalområdet: - Jeg bliver nok aldrig færdig med listen

De kalder ham ’borgmesteren’, og når man spørger ind til manden i Stouby, breder der sig et smil på alles læber.

Ole Lyse kender de fleste i området til. Med sin uendelige liste af gøremål for lokalområdet kommer han nemlig vidt omkring, for hver gang ét punkt er krydset af, dukker et nyt gøremål op.

Sådan har det ene initiativ taget det andet, hvilket betyder, at han i alt har samlet 12 millioner kroner ind fra fonde til 50 forskellige projekter i løbet af de sidste tre år.

Blandt de 50 projekter er en ny badebro, bredbånd til 125 husstande og restaurering af Træskohage Fyr, der på et tidspunkt var nedrivningstruet.

Og manden, der for nylig er fyldt 70 år, regner ikke med, at tempoet i pensionisttilværelsen vil dale lige foreløbigt.

- Jeg bliver nok aldrig færdig med at tilføje nye gøremål til listen, siger Ole Lyse og griner.

Utallige timer er det hele værd

Det kommer ikke ud af det blå for Ole Lyse, at han brænder for områdets ve og vel. Han er født og opvokset på en landejendom ved Stouby, har tidligere været byrådsmedlem i Hedensted Kommune, og nu er han formand for Stouby og Omegns Lokalråd.

Der er brugt utallige timer på det frivillige arbejde, og selvom det ikke er noget, der lønner sig i kroner og ører, mærker den lokale ildsjæl, hvordan det alligevel giver noget igen:

- At se hvor meget det glæder andre, og hvad det betyder for området, gør, at det er det hele værd, siger Ole Lyse.

I 2019 blev Ole Lyse indstillet til Landdistriktsprisen på grund af sit engagement i lokalområdet. Blandt de fem finalister til prisen, var han den eneste person, der var nomineret. De øvrige finalister var foreninger og institutioner.

