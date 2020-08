Sammenhold kendetegner Årre: Det er byens DNA

Lokale frivillige er troppet op for at tage arbejdshandskerne på og havesaksen i hånden. Der skal fjernes ukrudt. De befinder sig på den snarligt færdiggjorte plads, Byens Rum, i Årre, hvor legeplads, blomsterbed og parklignende arealer er det første, der møder øjet.

Men tager man et nærmere kig på pladsen i selskabet med en lokal, kan man få fortællingen om en hel bys samarbejde.

Den lokale tømrer har sørget for bænke, og byens smed har stået for at støbe jern til rammen om de nye brosten. Alt imens over 50 lokale tager sig af byens fremtoning ved at holde stedet rent, og græsset trimmet.

- Hvis ikke den frivillighed var her, så kunne vi ikke skabe alle de ting, som vi skaber herude. Og det er kendetegnende for byens DNA, at folk stiller sig til rådighed, når der er nogle ting, der skal gennemføres. Det betyder alt, fortæller Poul Verner Christensen, der er formand for Årre Borgerforening.

Den hjælpe-mentalitet, som byen emmer af, er formanden heller ikke i tvivl om, sætter sine spor.

- Når vi byder folk velkommen, som vi har tradition for ved nytilflyttere, så spørger vi dem, hvorfor de har valgt at flytte hertil. Så svarer de, at det er fordi byen har et godt ry, gode tilbud, og det, som folk efterspørger. Og det kan vi være stolte over, siger Poul Verner Christensen.

- Her føles rart

En af dem, der har valgt at flytte til byen, er Michael Eirup. Han arbejder i dag på virksomheden Kvist Industries, der har til huse i Årre, og det varede ikke længe, før Årre også husede ham og hans kone.

- Det var arbejdet, der trak mig hertil. Og så lejede vi et hus, der var sat til salg, som vi til sidst endte med at købe, siger han.

Og der er noget specielt ved at være en del af Årre, fortæller han:

- Det er så svært at sætte en finger på, hvad det er, men her føles rart. Jeg har tidligere boet i Skuldelev, som er nogenlunde samme størrelse, men her kunne en brugs ikke fungere. I Årre bakker man op, handler, bruger og støtter. Det giver en styrke til sådan en by, så den ikke får lov at visne hen, siger Michael Eirup.

Derfor er han heller ikke i tvivl om, at det er et godt sted, han er blevet en del af.

Michael Eirup har altid været vant til tre kvarters kørsel til arbejdet, indtil han flyttede til Årre. Nu tropper han op på arbejdspladsen fem minutter efter, han har forladt sin bopæl til fods. Foto: Katrine Gregersen, TV SYD

En plan for de små byer

Det kræver en indsats at sætte ting i gang, men det er det hele værd, mener formanden for Årre Borgerforening. For det er en forskel, der kan mærkes i en lille by.

Sommer Tour 2020 I løbet af sommerferien tager TV SYD's sommerhold ud og besøger 29 sommerdestinationer i Syd- og Sønderjylland. Vi er i byerne hele dagen og sender live-tv derfra om aftenen. På TV SYD's facebookside kan du se, hvilke adresser vi parkerer ved den pågældende uge. Kom forbi og hjælp os med at blive bedre - hvilke problematikker og glædeshistorier mangler vi at fortælle?

- Ellers er alternativet, at byen kan lægge sig til at dø, og det har vi det rigtig skidt med her i Årre, siger Poul Verner Christensen.

Det gode råd fra ham er derfor, at man skal finde ud af, hvad der vil gøre byen til et dejligt sted, og derefter arbejde sig hen mod det mål.

- Man skal lave en udviklingsplan og finde de nøglepunkter, der gør, at vi kan skabe det i fællesskab. Én mand kan ikke løfte det alene, siger han.