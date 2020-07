Se videoen: Sådan kæmpede man i jernalderen

Kan du fægte og forsvare dig, som man gjorde i Jernalderen? Hvis ikke så kan man lære det ved Vingsted Jernaldermiljø.

Hvert år besøger familier Vingsted Jernaldermiljø for at skrue tiden tilbage. De er på besøg for at klæde sig, spise, og generelt leve, som man gjorde i jernalderen.

Man kan blandt andet kaste sig over krigertræning, som der er stor efterspørgsel på hvert år. Se i videoen ovenover, hvordan det foregår.