Tre generationer deler arbejdslivet på landet: - Vi har skullet lære meget

Men drømmen om at forene tre generationer i et fælles arbejdsliv har ikke været nem at indfri.

- Vi har skullet lære mange ting, fordi det kan være udfordrende at bruge så meget tid sammen på arbejde og samtidig skulle være en familie, når arbejde og familie smelter sammen, siger Marie Louise Malletier.

Det er også en af grundene til, at familien har delt opgaverne på gården op: Morfar Poul Kulmbach står for vinproduktionen med hjælp fra mormor Birte, som også sørger for urtehave og børnepasning. Marie Louise og hendes mand Xavier Malletier styrer restaurant og bryggeri.

- Man skal have plads til at være sig selv og stå alene, selvom vi er fælles om gården, siger Marie Louise Malletier.