Borgers boligskattebillet sendt ud til 28.000 andre ved en fejl

I Sønderborg Kommune er personlige oplysninger om en enkelt borger ved en fejl blevet delt med kommunens øvrige borgere.

Da ejendomsskattebilletter for 2020 skulle ud til kommunens borgere, er der i stedet for en vejledning hæftet den ene borgers navn, adresse, værdien af hans ejendom, samt enkelte oplysninger om et lån til betaling af grundskyld.

- Vi er rigtigt kede af, og berørte af den fejl, der er opstået. Som kommune har vi et stort ansvar for at håndtere borgernes data korrekt og sikkert, men i dette tilfælde er der sket en menneskelig fejl, som vi nu undersøger nærmere, udtaler budget- og regnskabschef Brian Bennetsen, der fredag formiddag personligt tog ud til borgeren med en uforbeholden undskyldning og en gavekurv.

Han forklarer til TV SYD, at alle boligejere har fået deres egne oplysninger om deres skatteforhold.

- Kun bagsiden af dokumentet er forkert. Her skulle der have været en vejledning, men en af vores erfarne medarbejdere kom til at bytte om på det. Nu skal vi have kigget på procedure, så vi kan ungdå det fremadrettet, siger han.

Storm i et glas vand

TV SYD har været i kontakt med den pågældende borger, som ikke ønsker at stå frem med navn. Vedkommende blev fredag formiddag opsøgt af en medarbejder fra kommunen, som mødte op på bopælen i Augustenborg.

- Det er en storm i et glas vand. Vi har fået en rigtig god forklaring og behandling af Sønderborg Kommune, fortæller vedkommende til TV SYD.

- Kommunen laver en fejl, og der er jo ikke sket andet end, at der er kommet nogle tal ud. Hvad skulle jeg være sur over?. Alle kan begå fejl, siger Sønderborgborgeren, der ikke vil gøre mere ud af den sag.

Af borgerens boligskattebillet fremgår det, at der ingen gæld er til kommunen. Borgerens personnummer fremgår ikke af dokumentet.

Kommunen har anmeldt hændelsen til Datatilsynet.