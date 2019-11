Mettes selvtillid spirer i Den Kongelige Køkkenhave

Gruset rives og ukrudtet hakkes. Det er ikke komplicerede opgaver, man laver i Den Kongelige Køkkenhave, men det er stadig vigtigt arbejde, for haven skal stå klar, når den åbner for offentligheden for første gang. Det er arbejde, der giver mening for personerne i den anden ende af haveredskaberne.

- Så føler jeg, at jeg bruges til noget, og at jeg duer til noget arbejde. Det troede jeg ikke i starten, men det gør jeg nu, siger Mette Nedergaard Nielsen, der til daglig arbejder på Gråsten Slotshave som en del af tilbuddet om beskyttet arbejde.

Fra jeg startede til nu, der er der bare sket rigtig, rigtig meget med min selvtillid og mit selvværd. Jeg har ændret mig fra at være den hér stille pige til at være en pige, der godt tør noget. Mette Nedergaard Nielsen

I et samarbejde med Sønderborg Kommune kan borgere med psykiske lidelser eller udfordringer arbejde beskyttet ved Den Kongelige Køkkenhave. Gennem en målrettet pædagogisk indsats er det meningen, at borgeren kan udvikle faglige kompetencer og sociale færdigheder til arbejdsmarkedet.

Hvad er Den Kongelige Køkkenhave? Den Kongelige Køkkenhave er et projekt, hvor Slots- og Kulturstyrelsen og Sønderborg Kommune har renoveret den gamle køkkenhave ved Graasten Slot, så den kan blive en attraktion for både lokalmiljøet og turister fra ind- og udland. Køkkenhaven har historisk set leveret frisk frugt og grønt til det kongelige køkken. Køkkenhaven ved Graasten Slot har ikke tidligere været åben for offentligheden, men det vil den være fremover, nu hvor Den Kongelige Køkkenhave står færdig. Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen.

Havearbejde gav Mette Nedergaard Nielsen selvtillid

I starten troede Mette Nedergaard Nielsen ikke på sig selv, og hun troede, at hendes fremtid var tabt på forhånd.

- Før jeg startede i Væksthuset, der havde jeg overhovedet ikke nogen selvtillid. Jeg troede ikke, at jeg kunne finde ud af at arbejde, og jeg troede, jeg var dømt til et liv på pension, fortæller Mette Nedergaard Nielsen.

Selvtilliden blev dog bedre efter noget tid, hvor Mette Nedergaard Nielsen hjalp til med at rive grus på stierne omkring Gråsten Slot og ved Den Kongelige Køkkenhave.

Hvad er Væksthuset? Væksthuset er den beskyttede beskæftigelse i Socialpsykiatrien i Sønderborg Kommune. Det vil sige, at borgere med psykologiske lidelser og udfordringer kan arbejde ved Gråsten Slot med støtte fra socialpædagoger. Væksthuset er med til at drive områderne omkring Sønderborg Slot, Gråsten Slotshave og Den Kongelige Køkkenhave i Gråsten. Kilde: Væksthuset

- Efter jeg kom herud, har jeg jo ændret mig. Jeg har været her halvandet år, og fra jeg startede til nu, er der bare sket rigtig, rigtig meget med min selvtillid og mit selvværd. Jeg har ændret mig fra at være den hér stille pige til at være en pige, der godt tør noget, siger Mette Nedergaard Nielsen.