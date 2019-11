Ung far dømt for grov mishandling af baby

Mandag har Retten i Sønderborg fundet den 24-årige far skyldig i flere tilfælde af grov vold begået mod et spædbarn. Foto: Claus Fisker, Ritzau/Scanpix

Mandag har Retten i Sønderborg fundet den 24-årige far skyldig i flere tilfælde af grov vold begået mod et spædbarn.

Desuden blev manden dømt for vold mod et andet barn. Hændelsen fandt sted i april 2018, hvor en dreng, der på gerningstidspunktet var 13 år, blev slået i ansigtet med knyttet næve.

Den 24-årige blev dømt i henhold til anklageskriftet, men ankede på stedet. Spædbarnets nu 28-årige mor blev frifundet.

- Jeg er meget tilfreds med, at den 24-årige er blevet dømt i fuldt omfang. Og vi skal nu nærlæse dommen med henblik på at drøfte med Statsadvokaten i Viborg, om frifindelsen af moderen skal ankes, siger senioranklager Anemarie Haahr fra Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse

Den 24-årige mand blev varetægtsfængslet efter dommen, indtil der er afsagt dom i ankesagen.

Den kun seks uger gamle søn brækkede ifølge anklageskriftet begge kraveben, flere ribben og skinnebenet efter have været udsat for vold i to omgange.

Sagen blev offentligt kendt, da Syd- og Sønderjyllands Politi torsdag den 13. december 2018 fremstillede en da 23-årig mand og en da 27-årig kvinde fra Nordborg i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg.

Mor blev frikendt

Barnets mor var også tiltalt i forbindelse med de to forhold, der omfattede grov vold og mishandling, men blev frifundet. Dog var der ikke tale om en enig afgørelse, da tre af de seks nævninge mente, at kvinden skulle dømmes for medvirken.

Den 24-årige mand er retarderet og blev derfor ikke vurderet egnet til en normal fængselsstraf og blev i stedet idømt anbringelse på en institution for personer med vidtgående psykiske handicap.

Han nægtede sig skyldig og ankede på stedet dommen til Vestre Landsret.