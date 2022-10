Lægerne gav ham få år at leve i - 26 år senere venter han igen på at et opkald redder hans liv

- Jeg tænker på det hele tiden, for jeg vil jo gerne ud af det og få et normalt liv. Vi har udfyldt en bog med "min sidste vilje", hvis nu der aldrig dukker en nyre op, siger Henning Bang Bendiksen, men understreger, at man hurtigt kan fare vild i tankerne om fremtiden, og at han derfor forsøger at nyde livet.

For i hjemmet i Sønderborg er han glad. Han bor med sin kone og kat, han kan passe sit arbejde som konstruktør godt to timer om dagen og bruger tid med børnebørnene.

Ægteparret har desuden lavet en aftale om, at de ikke skal være uvenner. At livet er for kort til ikke at have det godt sammen, at restaurantbesøg skal være en ugentlig ting, at alt er så godt, som det kan være.