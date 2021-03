Stort storkeår i vente: En mur af 50 reder langs den dansk-tyske grænse skal lokke flere storkepar til Danmark

En mur af reder langs grænsen byder storkene velkommen



Området langs den dansk-tyske grænse er særlig interessant for den hvide stork, og derfor har folkene bag Storkene.dk besluttet at hjælpe deres bosættelse på vej.

I september sidste år drog de på flere rekognosceringsture langs grænsen for at se på egnede levesteder, og her opdagede de, at hvor der boede storke for 50 år siden og længere tilbage, også i dag er egnede bosteder for nye storkepar:

- Vi kørte langs den gamle Flensborgvej på tværs af landet, og vi så, at de steder, hvor storken slog sig ned for nu mange år siden, stadig er meget egnet til ynglende storke. De ligger nemlig mellem åer og større vandløb, så storkene dermed let kan finde føde, forklarer Mogens Lange.

Det særligt storkevenlige område løber på tværs af Jylland ved grænsen langs Gammelå, Sønderå, Læsbæk og Skelbæk samt mindre vandløb fra Sæd i vest og til Tinglev og Kruså mod øst.

Derfor har folkene fra Storkene.dk nu brugt måneder på at istandsætte gamle reder og sætte nye op på strækningen, men også langt op i Sønderjylland er der flere reder klar til brug, hvis et storkepar skulle finde den vej.