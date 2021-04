Annika har indtaget ny storkerede i Rens med ung svensk hanstork

Derfor skal det nytilkomne par heller ikke forstyrres:

- Det er så nyt endnu, at de har brug for absolut ro.

Derfor har ejer af grunden, hvor reden står, også lukket for adgang til reden. Hvis du vil ud og se storkeparret, henviser Mogens Lange til, at du tager din kikkert med og kører ud til Grænsevejen, hvor der er omkring 200 meter ind til reden.

Der har ikke været et ynglende storkepar i Rens siden 1997. Sidste gang, der kom unger på vingerne i byen, var i 1983. Derfor håber Mogens Lange, at storkeparret bliver, hvor de er:

- Det er godt for dem, fordi det er et fint sted, men også godt for den fremtidige storkebestand, siger han.