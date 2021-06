Bekræftet: Fire storkeunger i Broderup

Det ideelle vejr

For at ungerne trives, skal vejret helst være en blanding af sol og byger, så jorden er fugtig og giver godt med orme

- Der skal helst være et skifte mellem bagende varme og regnbyger, for at det er det optimale vejr for storkene og deres unger, siger Jess Frederiksen fra storkene.dk.

Der må derfor gerne komme lidt mere regn, end vejrprognoserne lyder på for næste uge.

Mandag bliver mindst varm med 25 grader, og så er der 26-27 grader frem til næste weekend.

Mandag bliver også den dag med mest vind, men allerede tirsdag aftager vinden en del, og så bliver det sommerligt.

Resten af ugen kan byde på lette byger.