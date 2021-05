Brandværn rykker ud for at hjælpe storke af med farlige trævler

Det ligner resterne af en indkøbspose i plastik eller nylon, som Clyde har bragt hjem til reden kort før klokken 9.30.

Uanset, hvad det er, så er fragmentet medtaget og trævlet efter et længere ophold i naturen.

Netop trævlerne frygter Jess Frederiksen fra storkene.dk udgør en fare for de små storkeunger, hvis de kommer til at sluge dem i den tro, at der er tale om føde.

- For en sikkerheds skyld, så har vi fået Tinglev Frivillige Brandværn til at komme forbi i eftermiddag og få fjernet resterne af posen fra reden, så vi undgår, at ungerne lider overlast, siger Jess Frederiksen.

Tilbage i juli 2017 opstod der en lignende situation i reden, der da var hjemsted for storkeparret Tommy og Annika.

Tommy bragte et lille stykke gummislange hjem - og ungen troede, der var tale om mad, og forsøgte at spise slangen på 30-40 centimeter, hvilket resulterede i, at slangen sad fast i halsen på ungen, som måtte en tur til dyrlæge og få hjælp. Den overlevede og kunne sættes tilbage i reden igen.