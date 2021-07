Det blev én af hvert køn: Hvad skal storkeungerne hedde?

De to storkeunger i Smedager går i dag under navnene 1E43 og 1E42 ifølge ringmærket på det ene ben. Nu har en dyrlæge så kønsbestemt ungerne, og han er nået frem til, at 1E43 er en han og 1E42 er en hun (den ældste).

Storkeungerne fik i juni ved ringmærkningen plukket to til tre fjer, som har været en tur forbi dyrlægen til kønsbestemmelse. Resultatet er, at der er en unge af hvert køn i reden i Smedager, og nu skal de have navne.

Det beder vi som sædvanligt seerne om hjælp til.

Send dit forslag på mail til storke@tvsyd.dk senest torsdag den 8. juli kl 13.00. Du må meget gerne give en begrundelse for dine forslag til et drenge- og et pigenavn.



Herefter vælger TV SYD og storkene.dk de bedste navneforslag, og disse vil så blive sendt til sms-afstemning fra fredag den 9. juli til tirsdag den 13. juli kl. 12.00.