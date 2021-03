Det gode vejr vil sende storke til os de kommende dage

Kig mod himlen de næste dage

Sidste år var der 21 ynglende par i byen, som ifølge Jess Frederiksen ikke kan rumme ret mange flere.

- Vi vil her de kommende dage og helt ind i april måned se, at nogle af dem vil trække længere mod nord og til Danmark, og hvis vi er heldige, lokkes et par eller to af en af mange reder, vi har sat langs grænsen i Sønderjylland.