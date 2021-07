Doiing - skræmt storkeunge brugte tre forsøg på at lande igen

Doiing sagde det i tv-kameraet, da den skræmte unge fra storkereden i Smedager tirsdag forsøgte at lande i reden. Det var anden gang, og først tredje gang lykkedes det. Da var der gået syv timer, siden den for første gang i sit liv lettede fra reden, antageligt skræmt af en mand i en rød trøje som nede på jorden nærmere sig reden.

Det vurderer storkeekspert Mogens Lange fra Storkene.dk.

- Vi har lidt erfaring med, at når ungerne er omkring otte uger, vil de gerne selv bestemme, hvornår de skal gå på vingerne. Vi ved også, når personer har nærmet sig reden, kan vi se, at de bliver skræmte, snarere end at de tager springet ud i luften, fordi de vil.

Han opfordrer folk til ikke at nærme sig reden.

- I denne uge skal man blive helt væk, siger Mogens Lange.

Det er ikke normalt

Tirsdag gik der som nævnt syv timer, inden ungen igen landede igen, og det er ikke normalt, siger storkeeksperten.

- Normalt ser vi, at de tager en lille tur ud og hurtigt vender tilbage igen. De er bare lige ude og mærke, hvad det er at komme op i højden og lande igen. Men det er superfedt, at den endelig vendte tilbage efter syv timer, siger han.

Mogens Lange fortæller, at ungen tirsdag opholdt sig sammen med en af sine forældre ved en oversvømmet mark, og det er formentligt, da den voksne stork lettede, at ungen fulgte med hjem.

Når den letter igen

Han vurderer, at der er udsigt til, at storken måske letter igen en af de kommende dage og måske tager den sin bror med. Omvendt kan det også være, at tirsdagens oplevelse var så dramatisk, at den lige skal fordøje det hele og derfor bliver i reden, inden den igen springer ud på sine åbne vinger.

Mogens Lange ser frem til, at den anden storkeunge også letter. Den har nemlig monteret en gps, så den kan følges på sin færd.

Ifølge storkeeksperten går der endnu en måned, før storkene helt forlader reden i Smedager og flyver til varmere himmelstrøg.