Efter nervepirrende vådt døgn: Det var på nippet til at være for meget for storkeungerne

Det kølige og våde vejr i maj har været hårdt for storkeungerne i Smedager. Indtil nu er to storkeunger i reden i Smedager døde.

Det er svært sige, om deres død skyldes sygdom eller det kolde vejr.

Det siger Jess Frederiksen, der er formand for foreningen Storkene.dk. Men en ting er sikkert, og det er, at regn og kulde ikke er godt for de små storkeunger.

Frygt gjort til skamme

- Det her vejr har været på nippet til at være for meget. I går, onsdag, havde vi frygtet, at det blev for meget, og at ungerne blev kolde og ville dø. Vi er overraskede over, at de har klaret det så godt og er livlige, siger Jess Frederiksen.

Onsdag var hunstorken i Smedager, Connie, væk i flere timer. Det skabte stor bekymring hos seerne.