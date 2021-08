Efter storkedød: Forening vil sikre landmænds gylletanke

Inspirationen til den simple løsning med en presenning kommer fra en landmand i Rens, som i år har den kendte hunstork Annika, hendes nye mage Anton og deres tre unger boende på ladens tag.

- Det er næsten skæbnes ironi. Men cirka en ugen før Astra og Zeneca omkom i gylletanken i Smedager, talte jeg med landmanden i Rens om, at jeg var lidt bekymret for, om ungerne kunne falde i tanken, som ligger meget tæt på reden, når de lige om lidt begynder at øve sig i at flyve. Og han reagerede lynhurtigt med at lægge en presenning ud over tanken.

Billig presenning og GPS skal rede storkeliv

Nu kan den løsning blive det, der redder storkeungers liv i fremtiden. Ifølge Mogens Lange har presenningen kostet landmanden omkring 2.000 kroner, og han er her få dage efter den ulykkelige hændelse sikker på, at det måske er den meste nyttige viden, vi i virkeligheden kunne få i år.

- At GPS'en på Zeneca viste direkte hen til gylletanken, hvor den og hunungen Astra senere blev fundet døde, er intet mindre end fantastisk. Tænk sig hvis der ikke havde siddet en GPS på den, så havde vi simpelthen ikke anet, hvor ungerne var henne, eller at de var endt i en gylletank få meter fra deres rede. Det andet er, at presenningen i Rens ser ud til at være den enkle og meget billige løsning, som også ser ud til at ville kunne virke for landmanden, siger han.



I dialog med landmændene

Derfor skal efteråret og vinteren nu bruges til at lave en kampagne, som skal få landmænd i ind- og udland til at benytte en presenning i storkenes ynglesæson, hvis de har en åben gylletank.

- Vi vil gå i dialog med de landmænd, der har reder tæt på deres ejendom, om at de benytter den her presenning. Hvis de ikke vil ofre pengene, så er vi også parate til at gå ind og hjælpe økonomisk, siger Mogens Lange og fortsætter:

- Desuden har vi delt historien om Astra og Zenecas endeligt på alle de storkesider, vi kender - også i udlandet. For det er virkelig vigtig viden, som alle, der arbejder for storkens udbredelse, skal kende til.