Er hunstorken en Beverly, Connie eller Angela: Stem inden fredag

1.036 forslag fra seerne

Fantasien hos TV SYDs seere fejler ikke noget, når det kommer til navngivning af hunstorken. Hannelore, Nummerpigen eller Scoretøsen er blot nogle af de 1.036 bud, der den seneste uge er strømmet ind til redaktionen fra både mails og Instagram.

Mange navneforslag tager udgangspunkt i den tyske kansler Angela Merkel. Ud over hendes rigtige navn er der også kommet adskillige opfordringer til at kalde hunstorken for Mutti, som den tyske kansler også benævnes.

Også Connie er populært hos seerne, primært fordi det ligger så tæt op ad Bonnie, som hunstorken i reden hed sidste år.

Fordi hunstorken uofficielt blev kaldt Beverly i en rede i byen Bevern i den tyske delstat Niedersachsen, hvor den boede sidste år, foreslår en del seere, at det navn skal fortsætte.

Så nu er de tre mest populære forslag udvalgt. Her er nogle af seernes begrundelser for de tre navne, der nu skal sms-stemmes om.

Angela

Aase Schelde, Aabenraa:



"Den unge, tyske hunstork skal da hedde Angela selvfølgelig efter Angela Merkel.

Begrundelse: tysk - klog - charmerende- udholdende - trofast."

Anna-Margrethe Jensen:

"Hunstorken skal kaldes op efter Angela Merkel, idet hun har været imødekommende over for indvandrere, fremmede over grænserne. Så storken skal hedde Angela."

Peter Petersen, Esbjerg:

"Angela - opkaldt efter den tyske præsidentfrue :-)- fru Merkel. Storken er af tysk oprindelse. Sej, kampklar og parat til nye eventyr og internationale forbindelser."

Beverly

Lise Munch Nissen, Christiansfeld:

Jeg har et eller andet sted læst, at hunstorken i Smedager kommer fra Bevern i Tyskland, og allerede har et navn, nemlig Beverly - og da det nu ikke er Bonnie længere, synes jeg at det stadig lyder godt med Clyde og Beverly - begge engelske/amerikanske navne, lidt flossede i kanten, men søde og kære (fordi det er vores), og ikke så kriminelle som Bonnie og Clyde."

Randi Steensen:

Clydes dejlige ægtemage skal hedde " Beverly”, fordi hun er udklækket i en rede i Bevern i Tyskland. Det er et pragtfuldt forelsket par.

Christian Bamse:

Fru 7T094 er jo blevet døbt som ung stork i Tyskland. Jeg ser ingen grund til at ændre navnet, bare fordi hun har fået midlertidig opholdstilladelse i Danmark. Hun hedder Beverly.

Connie

Anne Nielsen, Fanø:

Jeg synes, at Clydes nye mage skal hedde Connie. Det minder om Bonnie. Navnet er tysk ligesom storken. Og C kommer efter B....altså Connie efter Bonnie....

Og søde Clyde kan nok ikke høre forskel alligevel.

Mona Hjulmand:

Mit bud på et navn til Clydes charmerende nye mage er CONNIE. Synes navnene klinger godt sammen og derudover betyder Connie bl.a. trofast og berømt. Ønsker at hun altid vil være Clyde trofast og lidt berømt er hun jo allerede.

Jeannet Stormark:

Connie og Clyde ❤ Så er det tæt på Bonnie, med et tvist.