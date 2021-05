Flere end tusind har talt: Bonnie bliver til Connie

Hvad vi ved om Connie?

Connie kommer fra et område lidt uden for Bremen i Tyskland, er tre år gammel og fik sidste år en unge i en rede nær Neumünster, cirka 100 kilometer fra Smedager. Connie er ringmærket 7T094.

Tidligere på foråret slog den sig først ned i den lille by Uge ikke så langt fra Tinglev med en anden hanstork, men forlod siden magen for at slå sig ned i tv-reden i Smedager. Her danner Connie nu par med Clyde, der sidste år fik en unge med Bonnie foran tv-kameraet, TV SYDs seere kan følge med fra.

Hvem vinder storkekrusene?

Det bliver Anne Nielsen fra Fanø, der vinder de to storkekrus, som foreningen storkene.dk har sat på højkant i forbindelse med navnekonkurrencen.

Anne Nielsen begrunder navnevalget Connie med følgende:

- Jeg synes, at Clydes nye mage skal hedde Connie. Det minder om Bonnie. Navnet er tysk ligesom storken. Og C kommer efter B....altså Connie efter Bonnie....og søde Clyde kan nok ikke høre forskel alligevel.

Tillykke til Anne Nielsen. Krusene bliver sendt direkte til dig fra storkeforeningen.