Første danske stork nogensinde har fået GPS: Nu venter ungerne i Smedager

Smedager står for skud

Efter den succesfulde påsætning af senderen, skal forskerholdet bag nu videre til reden i Smedager. Her skal en af de to unger have påsat en GPS-sender. Det bliver d. 5 juli, og hvilken af ungerne, der får gps'en på sig, bliver en konkret vurdering.

- Så bliver begge unger taget ned for ikke at risikere, at der ikke er plads nok i reden. Så kigger Michael Kaatz på den, og så vejer han den nok og vurderer, hvilken der er bedst i kondition. Man vil gerne have en, hvor der er sandsynlighed for, at den overlever, siger han.

Disse gps'er er nemlig lidt dyre, og derfor er det vigtigt at vælge den, der er bedst rustet til at klare sig. 60-80 procent af nyfødte storke omkommer nemlig inden for kort tid, fortæller projektlederen.