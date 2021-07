Forsvundet storkeunge får ekspert til at advare: Hold jer nu væk fra reden

Da en mand med en rød/hvid trøje og cykelhjelm tirsdag formiddag ved 10.30-tiden gik ind under storkereden i Smedager, lettede den ene af storkeungerne fra reden for første gang.



Alt tyder på, at den er blevet skræmt af personen på jorden, der nysgerrigt gik rundt under reden.

Det er i sig selv ikke for tidligt for ungerne at begynde at flyve. Men at det sker samtidig med, at en mand går rundt neden for reden, vækker mildest talt ikke begejstring hos Storkene.dk.

- Man skal være varsom, når ungerne er i den alder. Det kan godt lyde, som om den er blevet skræmt, og så er det ikke alt for godt, siger Mogens Lange fra Storkene.dk, der kommer med en kraftig opfordring til ikke at forstyrre storkene.

- Når vi er i denne fase, skal man ikke gå ind under reden. Man skal faktisk blive ude bagved stålporten ind til området, hvor reden befinder sig, understreger han.