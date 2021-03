Hold nøje øje med storkerederne: Endnu en stork har tirsdag været forbi Smedager

Er det Annika?

Det kan godt være Annika, der har ruget på reden i Smedager igennem mange år, da den heller ikke er ringmærket, og Jess Frederiksen vil ikke udelukke, det er den:



- Hvis det skulle være Annika, så vil vi se den omkring reden de næste dage. Den giver ikke sådan op, og vil helt sikkert forsøge at lande på reden igen, siger Jess Frederiksen.

Både Annika men også Tommy ankom begge sidste år til Smedager den 22. marts, så det er i disse dage, vi kan forvente at se den 13 år gamle hunstork igen.

Det er Clyde

Storken, der har boet i reden siden den 7. marts, regner Jess Frederiksen med, er Clyde, der sammen med magen Bonnie erobrede reden fra Annika sidste år efter Tommys død en af de første dage i maj.

- Det er med meget stor sandsynlighed Clyde. Jeg synes, den opfører sig som en hanstork, Nu er de jo ikke ringmærkede, så det kan i teorien også godt være Bonnie, og det er helt sikkert en af e to, med den selvfølgelighed, de har indtaget reden, siger Jess Frederiksen.

Hold øje nu

Det er nu, man skal holde øje med storkerederne, for de vil ankomme i de kommende dage i stor stil, mener Jess Frederiksen.

- Med de seneste to dages storkebesøg, så vil vi komme til at se en del storke både på tv-reden, men også i de mange andre reder, vi har sat op. Så hvis man interesserer sig for storke, så er det nu, man skal til at holde øje med den store hvide fugl.