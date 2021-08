Hunstorken Connie tilbage i Smedager

Men kort før klokken 12 torsdag middag afslører ringmærket på storkens ben - 7T094 - at det er den tyske hunstork Connie, som er tilbage:

- Jeg ved ikke, hvorfor den er vendt tilbage. Vi har ikke haft efterretninger om hverken Connie eller Clyde, siden de forlod reden søndag morgen, siger storkeforeningsformand, Jess Frederiksen og fortsætter:

- Men jeg håber ikke, den har tænkt sig at blive for længe, for det er det rigtige tidspunkt at begynde trækket sydpå.

Efter 20 minutter på reden lettede Connie igen.

Om den kommer tilbage igen i år, ved ingen.