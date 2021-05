Kom med dit bud: Hvad skal Clydes nye storkemage i Smedager hedde?

Men ingen af de to kendte hunstorke viste sig i området de følgende mange uger. Dårligt vejr over Balkan har gjort trækket nordpå meget langvarigt for mange af de storke, der er 'østtrækkere' - det vil sige, de flyver til og fra Sydafrika via Østeuropa, Balkan og Mellemøsten.

Først en måned efter Clydes ankomst - den 7. april - var det sikkert og vist: En ung hunstork valgte Clyde som mage, og sammen ruger de nu på fem æg i tvreden.

- Der er ro og stabilitet lige nu. Det giver god mening at give den et navn. Det ser ud som om, at Annika har slået sig ned i en anden rede i nærheden. Og fordi vi er sent henne i ynglesæsonen, så håber vi på, at hun vil slå sig fast ned og ikke kræve Smedagerreden tilbage, siger storkeekspert Mogens Lange fra storkene.dk

Den 10. maj er typisk sidste chance for at danne par i Danmark. Derefter er det ikke særlig sandsynligt, at de kan få levedygtige unger på vingerne, inden efteråret og trækket syd på begynder.



Storkene kender selvfølgelig ikke datoerne, men de mærker og reagerer på lyset og døgnrytmen.