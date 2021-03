Liv i storkereden: Disse særlige kendetegn skal du holde øje med

Svært at afgøre hvem

Storken er som sagt ikke ringmærket, hvilket gør identifikationen meget svær. Nu må eksperterne forlade sig på de førnævnte kendetegn.

- De to storke fra sidste år har ikke nogen særlige kendetegn, såsom sår, ar eller andet. De havde dog den her fantastisk flotte fjerdragt og et dybrødt næb, ligesom storken på reden lige nu. Men vi kan ikke vide med sikkerhed, om det er en af dem, fortæller Mogens Lange.

I princippet kan eksperterne ikke fastslå, om det er den ene eller anden stork. De kan dog komme med et meget godt bud, men det er endnu for tidligt at fastslå, hvilken stork der opholder sig i reden.

- Det kan også sagtens være en strejfer, der bruger reden til at få et hvil. Det har vi ofte set i Smedager. Vi er derfor nødt til at give det et par dage. Hvis det er en strejfer, vil den sandsynligvis drage sydpå. Den vil vente til en dag omkring middagstid, hvor luften er blevet varmere og den dermed får opadgående vinde, den kan flyve væk på, fortæller Mogens Lange.