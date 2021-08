Nu kan du igen se med fra storkereden i Smedager

Der har været mange dramatiske hændelser i storkereden i Smedager i år, men i fredags blev det noget sværere at følge med.

Et lynnedslag satte signalet ude af drift, og hele weekenden er der blevet arbejdet på at få forbindelsen op igen.

Storkene var ikke i reden, da lynet slog ned, og alt arbejdet for at få forbindelsen op igen er blevet klaret nede fra jorden for ikke at forstyrre storkene.

Skaderne har været ret omfattende. I et af el-skabene er der spor efter flammer, og internetforbindelsen og alt udstyr til at sende signalet fra reden er blevet ødelagt.