Nu varer det ikke længe: Storke 50 kilometer fra grænsen

2020 har været en dramatisk sæson i storkereden i Smedager. Tommy er død og Annika er jaget på flugt fra sin rede, som er blevet overtaget af et par fremmede storke. I flere uger fløj Annika rundt i området omkring Smedager, men uden at have et fast sted at bo. Mange storkeinteresserede undrer sig over, hvor Annika er blevet af, og derfor er Mogens Lange taget ud for at lede efter hende.