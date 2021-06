Ny brevkasse giver svar på spørgsmål om storkene

Nysgerrigheden er stor, når det gælder storkene i Smedager.

Derfor har TV SYD i samarbejde med storkene.dk oprettet en brevkasse, hvor du nu kan stille alle de spørgsmål om storkene i Syd- og Sønderjylland, som du mangler svar på eller måske undrer dig over.

Det er eksperterne hos storkeforeningen, som svarer på spørgsmålene fra TV SYDs læsere:

- Vi har svaret på omkring 850 mails alene her i foråret, så interessen for storkene er virkelig stor, fortæller Mogens Lange fra storkene.dk.

Og spørgsmålene er meget varierede og interessante, siger storkeeksperten, som er meget glad for den store spørgelyst fra alle de mennesker, der følger livet i storkereden.

Se brevkassen her.

Hvorfor er Connie og Clydes næb bleget?

- Vi får mange spørgsmål, der også udfordrer os, så vi også skal lede efter svarene. Det er sjovt, siger Mogens Lange.

Han fortæller, at et spørgsmål om, hvorfor de voksne storke i Smedagerreden har fået meget blege næb her under den lange regnvåde maj måned, for nylig er landet i indbakken, har udfordret dem i storkegruppen.

- Det er et interessant spørgsmål. Det er også noget, jeg har bidt mærke i, men ikke ved, hvorfor er sket. Så jeg har måtte ud at lede efter svarene. Og jeg har faktisk endnu ikke fundet det. Derfor har jeg nu givet spørgsmålet videre til vores dyrlæge, Bjarne Østergaard, forklarer Mogens Lange.



Ifølge Mogens Lange gør folk sig i det hele taget umage med deres spørgsmål.

- Det er meget rørende at opleve, hvor stor interessen er for den her fugl, så vi bestræber os også på at svare, så de virkelig føler, at de får ny viden.

Alt efter spørgsmålets karakter bestræber folkene hos Storkene.dk sig på at svare inden for nogle få timer - eller højst nogle få dage:



- Jeg tjekker mailboksen flere gange dagligt, så vi så vidt muligt kan finde svarene hurtigt, siger Mogens Lange.