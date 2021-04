Så kom det første æg i storkereden

Så skete det. Årets første æg er kommet til verden i storkereden i Smedager.

Klokken 23.08 fredag aften lagde hunstorken fra Uge sit første æg efter blot få dage i reden.

Den ruger sammen med hanstorken Clyde på ægget, og på trods af den nye situation hersker der ro i reden.

Der går normalt to døgn mellem hver æglægning, så det bliver spændende at se, om der først på den kommende uge kommer endnu et æg fra det nye storkepar.