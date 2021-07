Smedagerunge skal udstyres med gps: Vil kortvarigt være væk fra reden

Mandag påmonteres derfor den ene af de fire gps-sendere på en af ungerne i Smedager.



- Det er simpelthen en historisk dag for storkene i Danmark, siger en begejstret formand for Storkene.dk, Jess Frederiksen, og fortsætter:

- Vi får nu en enestående chance for at få meget mere viden om, hvor storkene trækker hen, når de forlader Danmark, og hvad der sker med dem, under den lange rejse syd på.



Erfaren gps'-påsætter

Selve påsætningen af gps'en finder sted klokken 17 i eftermiddag. Her vil Tinglev Frivillige Brandværn igen assistere folkene hos Storkene.dk med at komme op i højden til ungerne. Derefter vil den stork, der skal have senderen påmonteret, blive bragt ned på jorden, hvor den tyske professor i storkens trækruter, Michael Kaatz, vil sætte GPS'en på den ene unge.