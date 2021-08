Storkeekspert og naturelsker Mogens Lange: - Storken er en stor fugl og det bliver den igen

Den voksende interesse for storke i Danmark kan vi blandt andet takke Mogens Lange for. Han har siden 2007, hvor han var medstifter af foreningen storkene.dk sammen med bestyrelsesmedlemmerne Jess Frederiksen og Hans Skov, arbejdet utrætteligt for, at flere storke skal slå sig ned i Danmark og for at udbrede kendskabet til den store hvide fugl med de lange ben og røde næb.



- Jeg har interesseret mig for fugle hele mit liv. Da jeg voksede op i forstaden Hasle i Aarhus hos mine forældre, fyldte interessen for naturen meget. Vi tog ofte på ture ud for at se på fugle. Så det med at være i naturen og følge dyrelivet falder mig helt naturligt, forklarer Mogens Lange, der samtidig mindes, hvordan han så de første levende storke, da han var barn i 1970'erne:

- I 1972 var der 50 ynglende storkepar i Danmark, og når vi kørte til Nordjylland, hvor min mor stammer fra, kørte vi ofte gennem Hobro, og selvom jeg var ret lille, så kan jeg helt tydeligt huske, at der var ynglende storke på Sparekassens tag.