Storkekamera går i sort - men det er helt efter planen

Desuden kommer smeden for at tjekke, at kameraet sidder godt fast på alle beslag, samt at den 'stang', kameraet sidder på, fortsat står forsvarligt og ikke kan blæse omkuld i vinden.

Kameraet er slukket fra tirsdag morgen klokken 08 og frem til onsdag morgen klokken 08. Men når kameraet er tændt, kan du følge med i livet i storkereden her.