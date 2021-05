Storken Connie har fået sit navn: Navnet kom til mig i en drøm

Med 38 % af stemmerne vandt navnet Connie i går TV SYDs navnekonkurrence til storken 7T094. Navnet blev forslået af flere, men kun én person kunne vinde de to kopper fra Storkene.dk, der var sat på højkant, og den person blev Anne Nielsen fra Fanø.

Hun har været fascineret af storke siden sin barndom og nyder nu at følge med i livet og dramaerne i storkereden i Smedager.

- Det lyder lidt fjollet, men navnet Connie kom til mig midt i en drøm efter en meditation. Jeg havde ikke tænkt mig at byde ind med et navn, men så tænkte jeg det kunne være sjovt alligevel, fortæller hun.

’Clyde kan nok ikke høre forskel’

Anne Nielsen ruller flere argumenter ud for, at navnet Connie er det oplagte valg til Clydes mage. Begge navne begynder med C, Connie er et tysk navn til en tysk stork, og så rimer Connie også på Bonnie, som var navet på storken hunstorken sidste sommer.

- Så Clyde kan nok ikke høre forskel på Bonnie og Connie, siger Anne Nielsen.

På redaktionen antager vi dog, at Clyde heller ikke ville kunne høre forskel på hverken Angela eller Beverly, som var de andre navne i konkurrencen.