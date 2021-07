Storkenavne deler vandene: - Upassende at opkalde unger efter en skrottet vaccine

- Det er en ommer

Mange af de henvendelser TV SYD har fået går på, at folk synes, at sådan en joker ikke er fair at bringe i spil, fordi den både sender tanker til pandemien med sygdom og død, og så er flere af den opfattelse, at for mange har stemt på navnet for at 'drille', de ægte 'storkomaner', som Berit Lund kalder sig selv og andre storkeelskere. Hun mener, som flere andre, at konkurrencen bør gå om:

- Jeg kan sagtens se gimmicken i det, men jeg synes virkelig det er en ommer. Og jeg ville ønske, at I kunne se bare lidt ud over jeres ellers fantastiske, dygtige og engagerede journalistisk hat og forstå, at dette med navne ikke kun handler om storke, men om mange mange menneskers følelser, sjæl og i sidste ende lysten til at være medlem af Storkene.dk, mener Berit Lund.

Det synspunkt deler Randi Steensen:

- Jeg håber virkelig, at I vil ændre navnene. Enten ved en ny afstemning eller ved at kalde dem noget andet.