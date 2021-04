Storkepar landet i Sønderjylland: Parringen er allerede gået i gang

Mangel på ynglende par

Uge har ikke haft et ynglende storkepar siden 1998, men det laves der måske om på nu.



I hvert fald gik storkeparret allerede på ankomstdagen i gang med at parre sig.

- At vi allerede nu her i slutningen af marts kan sætte flueben ved at have et ynglende storkepar på den første af de nye storkereder, er virkelig noget, der luner, siger Hans Skov.

Hvis parringerne lykkes, vil det første æg formentlig blive lagt om en uges tid.

I Smedager venter storkehannen stadig på sin mage. En tommelfingerregel siger, at storkene skal nå at danne par senest den 10. maj, hvis de skal lykkes med at få unger på vingerne.