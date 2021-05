Storkeunge død: 'Den har haft en ulige kamp'

Ungen er den seneste, der er klækket ud af sit æg, da den kiggede frem sent søndag eftermiddag. Det var to dage senere end dens tre søskende, og det har haft en betydning fortæller Mogens Lange.

- Det har været en meget ulige kamp for den at være oppe imod de tre andre lige store unger. De kæmper om føden, og mens de ældre unger er mobile, fik den lille unge kun det at spise, som blev serveret lige foran den, siger han.