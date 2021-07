Storkeungerne Astra og Zeneca forsvundet i en gylletank

Nu hentes Zeneca op fra gylletank

Lørdag formiddag er Tinglev Frivillige Brandværn på vej til Smedager med specialudstyr, så storken kan hejses op af gylletanken:

- Benny Appel, der bor på gården, hvor Smedagerreden ligger, fandt Zeneca i gylletanken på den nærliggende går, og han mener at kunne se, at storken kan være i live. Så nu har vi rekvireret al den hjælp, vi kan få, da der skal specialudstyr til at få storken op af gylletanken.

- Og hvis den lever, skal den selvfølgelig på en vildtplejestation, siger Jess Frederiksen.

Ikke ualmindeligt livet ender i en gylletank

Ifølge storkene.dk er det ikke usædvanligt, at storke ender deres dage i en gylletank:



- Ja, det sker desværre ikke sjældent, at storke ryger i dem. Det er sket syd for grænsen også, og det er som oftest den visse død. Det går ret stærkt, men ingen tvivl om, at det ikke er nogen rar død, siger Jess Frederiksen, og fortsætter:

- Nu håber vi, at storken kan reddes. Men skulle de være omkommet, vil der ikke være meget, vi ville kunne gøre for at undgå det. Signalerne fra senderne leveres med forsinkelse og derfor kræver det nærmest en tilfældighed at opdage dem i gylletanken inden det er for sent. Det er minutter, vi taler om.

Artiklen opdateres.