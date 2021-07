Syv storkeunger ringmærket: Der har ikke været så mange unger i danske storkereder siden 1996

- Det hele er derfor meget stille og roligt, for ungerne ligger sig bare ned, og de gør ikke modstand, siger han.

Mogens Lange fortæller også, at man ringmærker ungerne, inden de kan flyve, så man ikke risikerer, de flyver væk. For ungerne kan blive skræmte, hvis man kommer for tæt på reden.

- Man ringmærker dem for at blive mere klar på storkens liv uden for yngletiden og dens trækruter, siger han.

Når storkeungerne er syv uger gamle, får de gps på.