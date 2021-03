To kameraer over Smedager-reden og du bestemmer selv hvad du vil se

- Det nye kamera er sat op, som en service til alle vores brugere, så de får en ekstra mulighed med de to billedbeskæringer, men faktisk også af sikkerhedshensyn. Det ældste kamera er nu fem år gammelt, og hvis det lige pludselig skulle stå af midt i ynglesæsonen, så ville det være umuligt at reparere af hensyn til storkene. Det nye kamera skulle meget gerne være med til at garantere, vi kan se storke-tv hele ynglesæsonen, forklarer Michael Michaelsen, der er TV SYDs it-administrator.



Det nye kamera er en tand bedre end det gamle med nyere teknologi, og dermed står billederne skarpere. Det er også lidt mere lysfølsomt, som betyder, at man bedre kan se, hvad der foregår ved daggry og solnedgang, og så er nattebillederne lidt mere klare.

Kamera 1 er det gamle kamera, der laver det store billede over området med både reden og søen i baggrunden. Om natten viser det kun et nærbillede af reden.

Kamera 2 viser udelukkende livet tæt på reden og er det nye kamera.

Det er meget enkelt at klippe mellem de to kamerabeskæringer. Man bruger enten musen til sin computer eller en finger og 'klikker' på enten kamera 1 eller 2 for at skifte mellem kameraerne. Prøv det selv på vores live-signal fra reden.