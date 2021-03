Ved du hvor storke tager hen om vinteren? GPS-overvågning skal nu vise vejen og du kan se med

Hvor er storken om vinteren? Det spørgsmål får folkene hos storkene.dk ofte.



Ingen kender svaret. Ud over at man ved, at storke overvintrer forskellige steder i Afrika og i de senere år også i det sydlige Europa i lande som Frankrig og Spanien.

- Selvom samtlige danske storkeunger bliver ringmærket, er det kun ganske få, vi efterfølgende har hørt nyt om. Derfor ved vi meget lidt om, hvor de danske storke befinder sig, når de forlader Danmark i sensommeren - og ikke mindst hvor de omkommer, for det gør de desværre nok, forklarer Mogens Lange fra storkene.dk.



Men nu skal et pilotprojekt, der sættes i gang i år, gøre os klogere og forhåbentlig give os mere præcise svar på, hvor de flyver hen.

Et antal danske storke skal nemlig udstyres med en GPS-sender.



Projektet laves i et samarbejde mellem foreningen storkene.dk og forskere hos Statens Naturhistoriske Museum. Sammen vil de forsøge at kortlægge storkenes færden, når de trækker mod syd i efteråret.



Dansk storkeforskning skal igen i førertrøjen

Vicemuseumschef Anders Tøttrup fra ringmærkningscentralen, der opererer under Statens Naturhistoriske Museum, ser frem til projektet og glæder sig over, at projektet vil kunne være med til at opdatere vores viden om danske storkes færden, sådan som det gjorde sig gældende helt tilbage i begyndelsen af 1900-tallet.

- Vi har en stor viden om de danske storkes færd fra ældre tider. Den første hvide stork, der er ringmærket i verden, blev mærket i Danmark af Hans Christian Cornelius Mortensen i 1901. Mortensen var overlærer på Viborg Katedralskole, som få år forinden, i 1899, opfandt den videnskabelige ringmærkning af fugle, og det var ham, der opdagede, at den hvide stork trækker til Sydafrika, fortæller Anderes Tøttrup til storkene.dk.

Dengang var hvid stork en almindelig ynglefugl overalt i Danmark med en bestand på omkring 4.000 par. Hans Christian Cornelius Mortensen nåede at ringmærke i alt 1.633 hvide storke. Siden er storkebestanden i store del af Europa raslet ned, og for godt 20 år siden troede man, at den ville forsvinde helt som ynglefugl i Danmark.

- Men nu er en ny bestand ved at etablere sig både i Jylland og på Sjælland og det er derfor yderst interessant at følge deres færden og se om trækmønstrene er anderledes end for godt 100 år siden. Derudover kommer vi til at kende til strabadserne under trækket og i vinterkvarteret, siger Anders Tøttrup, der har ansvar for forskningsdelen af projektet.

GPS-sender: Ikke prøvet før med danske storke

Satellitovervågning af fugle er ikke nyt, men det er aldrig gjort før med danske storke. Derfor har folkene hos storkene.dk også hentet hjælp hos den tyske storkeekspert Michael Kaatz. Han er en af de mest vidende forskere om storke og har som den eneste i verden en doktorgrad i den store hvide fugls trækruter rundt i verden.