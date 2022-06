Det her billede får storkeekspert til at juble

Men han er dog fortrøstningsfuld, trods den forholdsvis store aldersforskel, da værtsparret Eva og Henning Andresen, der huser storkereden, har taget storkeparret til sig nærmest som deres fosterbørn.

- De er meget omhyggelige med to gange dagligt at lægge fisk ud til storkeparret, og så skærer de fisken i meget små stykker. Det betyder, at den mindste unge får meget større mulighed for også at få mad nok, når stykkerne ikke er for store. Og det betyder igen utrolig meget for dens overlevelseschance. Hvis de ikke gjorde det, ville der helt sikkert kun komme en eller to unger på vingerne, da området ikke er det mest egnede til storke, fortæller Mogens Lange.