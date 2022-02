Det kan I kan glæde jer til: - Fem måske seks ynglende storkepar

Fem til seks ynglende storkepar i år



I storkeforeningen forventer man, at de tre ynglende par fra rederne i Smedager, Rens og Broderup vender tilbage for at gentage succesen.

- En stork er monogam, det vil sige, den yngler med den samme mage hele livet, hvis det er muligt. Og så kommer et storkepar altid tilbage til en succes - det vil sige, de vender tilbage til den rede, hvor de har fået unger på vingerne fra, og de vender tilbage til det område, hvor de er født i en radius af nogle hundrede kilometer, fortæller Mogens Lange.

Han afslører, at et realistisk scenarie er, at vi i sæsonen 2022 vil få fem til seks ynglende par i Syd- og Sønderjylland i år. Han regner med, at det unge par, der hele sommeren sidste år boede i reden i Bjerndrup, men uden at opfostre unger, at de også kommer igen i år.

- Jeg anser, at der bestemt er gode chancer for, at to til tre storkepar mere slår sig ned, og dermed har vi fem og måske seks ynglende par i området. Rederne er i hvert fald klar til at modtage dem, fortæller en håbefuld Mogens Lange.