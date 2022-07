Første GPS-stork tilbage hos sine storkeforældre

Simba og også bromand Findus er ud af et kuld storkeunger på fire, som Hr. og Fru Stork fik i sommeren 2021 på reden i Broderup. Hvordan det går de to andre unger, ved man ikke, da de ikke bærer en GPS, og der heller ikke har været indberetninger på deres ringmærke.

Storkeforældrene har ingen unger i år, da en flok nilgæs ødelagde æggene, mens storkene rugede. Men de er blevet omkring reden i Broderup, der ligger tæt på den dansk-tyske grænse.

Ifølge Jess Frederiksen er det umuligt at forudsige, hvor længe Simba vil blive sammen med sine forældre.

- Jeg håber, den bliver længe nok til, at den vil vende tilbage, når den er kønsmoden om et eller to år. Det ville være fantastisk, hvis den så også yngler i området.

GPS afslører ny viden om storkeliv

Grunden til, vi ved så meget om Simba og bror Findus, er, at de fik sat en GPS-sender på som helt små unger, da de stadig lå i reden i Broderup.



Via GPS-signalet har man på Animal Tracker kunnet se, hvordan de to storke har bevæget sig rundt i Europa - først på vintertrækket sydpå - og da foråret kom, begyndte de at flyve rundt i Europa.

- Vi har simpelthen nærmest dag for dag kunnet se, hvor de har været under hele forløbet, forklarer Jess Frederiksen.

- Derfor ved vi både, hvor de har overvintret, og hvor de siden det tidligere forår har fløjet rundt henne. Faktisk har Simba for en meget kort bemærkning været i Danmark i begyndelsen af maj, hvor den fløj til Djursland, men den tog hurtigt afsted igen mod Tyskland.

Følg Simba og alle de andre GPS-storke

Man kan følge Simba på Animal Tracker. Den unge hunstork bærer ringnummeret 1E44 og har GPS-nummer 8710.

Storkene.dk begyndte sidste år et samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum (SNM) om påsætningen af GPS-sendere. I 2022 vil i alt fem danske storkeunger blive udstyret med en GPS. Det er en del af et forskningsprojekt, der skal gøre os klogere på storkenes liv og færden.

Lige nu har én stork i Smedager fået påsat en GPS, samt to i Gundsølille ved Roskilde. På lørdag vil unger i rederne i Jejsing og Rens i Sønderjylland blive udstyret med en GPS.