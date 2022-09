GPS-storke giver også i år overraskende viden om storkeadfærd

Unge fra 2021 overrasker

Hunstorken Simba, der er fra sidste års kuld i Broderupreden, opholder sig lige nu syd for Madrid. Og som man kan se på kortet, har den tre yndlingssteder: To lossepladser omkring den spanske storby, og så ved nogle små fiskesøer, hvor den ifølge Mogens Lange sikkert stjæler lidt mad en gang imellem.

- Simba er vendt tilbage til samme område, hvor den også opholdt sig sidste år. Det er helt som vi forventede, og som vi hele tiden har troet, at de fleste storke gør - nemlig at de altid vender tilbage til steder, de kender.

Men med kuldbroderen Findus står det helt anderledes til. Sidste år fløj den sammen med søster Simba til Spanien, hvor de sammen gik og mæskede sig i lossepladsaffald omkring Madrid. Men ikke i år.

- Det har overrasket os, at den i år er taget mod øst og ikke mod vest. Den er nu i Afrika. Det er ikke noget, vi forventede, selvom vi ved fra blandt andet tyske storke, at det er sket før. Men det er det spændende med GPS-storkene, da vi hele tiden bliver klogere på, hvad de rent faktisk gør. Og det med at ændre trækrute kan måske være mere udbredt, end vi måske har vidst, siger Mogens Lange.

Den unge stork befinder sig ifølge GPS-signalet lige nu et eller andet sted i Chad i Afrika. Der har ikke været dækning for signalet i de seneste seks dage, men det er ifølge Mogens Lange helt normalt, der, hvor den befinder sig.

Druknedøden i gylletanke afværget

I 2021 afslørede GPS-signalet fra storkeungerne, Astra og Zeneca, fra reden i Smedager, at de druknede i en nærliggende gylletank. En fare, som de i storkeforeningen i år tog hånd op ved at sikre åbne gylletanke nær reder med ynglende storke med en overdækning. Men elmaster og højspændingsledninger i udlandet er meget svært at gøre noget ved for de danske storkeeksperter.

- Vi gør hele tiden, hvad vi kan for at hjælpe de danske storke godt på vej og til overlevelse. Men vi ved også, at omkring halvdelen af alle storkeunger ikke overlever deres første leveår, siger Mogens Lange.