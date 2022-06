Kamera ved storkereden er gået i sort

Mange følger med helt fra foråret, når den første stork lander, til september, når både mor, far og storkeunger igen tager turen mod varmere himmelstrøg.

Det kan lade sig gøre, fordi der sidder to kameraer, som filmer livet i reden dag og nat. Men nu må de trofaste seere nøjes med det ene kamera, da det andet er gået i stykker.

Tekniker fra TV SYD, Michael Michaelsen, tog lørdag formiddag forbi storkereden for at se, om der kunne gøres noget. Men det bliver først muligt at undersøge, hvad der helt nøjagtigt er sket, når storkereden igen er forladt. Det vil forstyrre familien for meget, hvis man tager turen op til kameraet for at skifte det ud.