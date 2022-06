Kun én af fire storkeunger med GPS-sender lever – nu får en ny unge i Smedager chancen

Vigtig viden om storkeliv

Så snart senderen er monteret, vil man kunne følge storkens gøren og laden via app’en Animal Tracker.

- Med GPS'erne får vi en unik viden om storkenes liv. Specielt deres trækruter - tager de østover for at ende i Afrika - eller 'nøjes' de med Sydeuropa som f.eks. Spanien? Vi får også viden om, hvor svært det er at være stork, og hvad der er farligt for dem, siger Jess Frederiksen.

Fem ud af 13 unger får en GPS

I alt vil fem unger få monteret en GPS i år. Ud over ungen i Smedager, kommer der også en sender på en unge i Rens, én i Jejsing og på to unger fra en rede på Sjælland.

- Vi håber, vi vil se større overlevelseschancer for årets unger, end vi gjorde sidste år, selvom det ikke er realistisk, at de alle klarer den.